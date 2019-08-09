В Венесуэле инфляция с начала года почти достигла 1,6 тыс. процентов

Постоянный комитет Национальной ассамблеи Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития под контролем оппозиции утверждает, что с начала 2019 года инфляция в Боливарианской Республике почти достигла 1,6 тыс. процентов.

По версии комитета, в июле инфляция в Венесуэле составила 33,8%, передает ТАСС.

«Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связно с падением спроса [на товары и услуги] на 35% в течение года», – так прокомментировал полученные данные член комитета Альфонсо Маркина.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп своим указом «заблокировал» любые активы Венесуэлы, «которые уже находятся или окажутся в юрисдикции США, а также активы, контроль над которыми получили или получат в будущем граждане и компании США». Санкции распространяются на активы ЦБ Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

В Совфеде указ Трампа по Венесуэле назвали «международным бандитизмом».

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