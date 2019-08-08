Под Мурманском пропали четверо туристов из Петербурга

В Мурманской области пропали четверо туристов из Санкт-Петербурга, отправившихся на рыбалку недалеко от закрытого города Заозерска, сообщила неназванная знакомая пропавших петербуржцев.

Женщина утверждает, что один из пропавших – офицер запаса, который ранее служил в Заозерске. Фамилия одного из пропавших – Каратаев Виктор Александрович, 1966 года рождения, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

«Приехали из Санкт-Петербурга на рыбалку, 2 августа. Трое мужчин и женщина – жена одного из пропавших. С тех пор не выходят на связь с родными. Кто оформлял им пропуск – не знаем», – написала в сообщество жителей города знакомая пропавших.

Родственники исчезнувших туристов обратились за помощью в МЧС, однако ответа из ведомства пока нет.