Европейские компании перехватили у американской проект нефтепровода из Ирака

Ирак может заключить сделку по проекту экспортного трубопровода с британской нефтегазовой компанией BP и итальянской Eni, а не с американской ExxonMobil, заявили официальные лица Ирака.

Ирак близок к заключению сделки по проекту экспортного трубопровода с BP и Eni, который изначально планировался как часть сделки с американской ExxonMobil, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Соглашение на 400 миллионов долларов предполагает, что BP и Eni будут организовывать схему строительства двух нефтепроводов для южного экспорта Ирака по дну Персидского залива.

Предполагается, что строительство этих трубопроводов станет частью более масштабного проекта общей стоимостью 53 млрд долларов, который ранее должен был реализовать ExxonMobil, однако договор с Ираком был приостановлен по причине проблем с безопасностью, а также на фоне ухудшения отношений между Ираком и США.

Ранее отмечалось, что атака США на Иран может спровоцировать всемирный «нефтяной голод».