В Киргизии начали розыск организаторов беспорядков

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8 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

Украина наконец-то сообразила, что границу с Россией на крымском участке нужно обустраиватьФото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Мертвые догмы несистемной оппозиции

Андрей Бабицкий, журналист
Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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Киргизская «Игра престолов» у наших границ

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну. Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Подробности...
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Супермаркеты поймали нас в сети

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Магнит». Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Подробности...
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              В Киргизии начали розыск организаторов беспорядков

              8 августа 2019, 21:11

              Текст: Сергей Гурьянов

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              МВД Киргизии устанавливает личности организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах, заявила глава пресс-службы министерства Карима Аманкулова.

              «Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков», – передает ее слова ТАСС.

              Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка оказалась неудачной, в ходе столкновений со сторонниками экс-президента погиб один спецназовец, десятки человек пострадали.

              В четверг Атамбаев был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос. Около 1 тыс. его сторонников выдвинулись от резиденции в Бишкек, однако силовики их разогнали.


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