В Киргизии начали розыск организаторов беспорядков

МВД Киргизии устанавливает личности организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах, заявила глава пресс-службы министерства Карима Аманкулова.

«Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков», – передает ее слова ТАСС.

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка оказалась неудачной, в ходе столкновений со сторонниками экс-президента погиб один спецназовец, десятки человек пострадали.

В четверг Атамбаев был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос. Около 1 тыс. его сторонников выдвинулись от резиденции в Бишкек, однако силовики их разогнали.