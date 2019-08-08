Федеральные каналы прервали вечерний эфир для экстренного сообщения МЧС

В четверг вечером федеральные телеканалы прерывали эфир, чтобы показать экстренное сообщение МЧС о надвигающейся на Москву непогоде.

В эфире Первого канала и НТВ с 20.00 мск появилось уведомление МЧС: «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», – передает ТАСС.

Это сообщение заменило линейный эфир вещателей.

Позже картинка сменилась другим сообщением: «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения».

Эфир телеканалов в интернете проходил в обычном режиме.