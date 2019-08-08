Медведев озвучил позицию России по задержанию Атамбаева

Происходящее в Киргизии с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, однако Россия не может относиться к этому безучастно, заявил премьер России Дмитрий Медведев.

«Это внутреннее дел самого Киргизстана. Но мы не можем относиться безучастно», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Он добавил, что Киргизия уже исчерпала «свой лимит на революции» в 21 веке.

Также он выразил надежду, что эти события «не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения совета глав правительств».

Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, Киргизия – партнер России.

В Киргизию в четверг вечером прибыл премьер Медведев, чтобы принять участие в работе Межправсовета. Также он должен встретиться с президентом и премьером Киргизии.

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. Он доставлен в здание МВД в Бишкеке, его допросят.