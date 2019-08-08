Датские банки предложили ипотечные кредиты с отрицательной ставкой

Nordea Bank Abp в Дании предложил клиентам оформить ипотеку под 0% годовых на 20 лет, сообщают СМИ.

При этом датский Jyske Bank установил отрицательную ставку для 10-летних процентов, передает Forbes. Она составит -0,5% годовых. Поясняется, что в этом случае заемщик будет получать деньги, вместо того, чтобы отдавать проценты по ипотечному кредиту.

Подобные кредитные продукты в истории страны появились впервые.

Ставка кредитования Центробанка Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

Напомним, в августе Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.