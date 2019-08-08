Президент Украины Владимир Зеленский не подписал совместное заявление с патриархом Константинополя Варфоломеем, подготовленным патриархией к его приезду, сообщают СМИ.

Перед встречей политика и патриарха в Стамбуле возникли недоразумения, сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на собственные источники.

Изначально было запланировано подписание совместного заявления, но в последний момент «стороны не поняли друг друга», пояснили собеседники издания.

По тем же данным, в заявлении шла речь об экологической теме, оно не затрагивало политику и не содержало провокационных формулировок.

Напомним, Зеленский встретился с Варфоломеем в четверг, беседа проходила в резиденции патриарха в Фанаре.