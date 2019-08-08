В Совфеде предложили собрать иностранных послов для обсуждения вмешательства в дела России

Зампред комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Людмила Бокова предложила провести заседание с участием послов стран, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.

«Вполне разумным было бы в рамках работы комиссии, думаю, даже в сентябре, провести заседание с участием послов тех стран, с территории которых мы активно видим различного характера действия, которые расцениваем как явное, очевидное вмешательство [в выборы РФ]», – сказала Бокова, передает ТАСС.

Бокова заявила, что иностранные государства используют «серые схемы» финансирования признанных нежелательными на территории России некоммерческих организаций или НКО, имеющих статус иностранного агента, передает Regnum.

По ее словам, в рамках работы комиссии эксперты анализируют деятельность прозападных НКО, которые «определённым образом получали финансирование из-за рубежа».

«Очевидно, что сегодня существуют и другие, так называемые «серые схемы» финансирования опекаемых НКО, а именно ведется финансирование как бы стороннего российского учреждения либо физического лица. Результат – попытка навязать не только правоохранительным органам, но и правозащитникам свою повестку», – сказала она.

Бокова назвала «забавным» тот факт, что в некоторых зарубежных источниках правозащитники, получающие финансирование по таким схемам, напрямую называются «давними партнерами».

Сенатор заявила, что финансирование различных российских организаций, в том числе признанных нежелательными, продолжается и со стороны дипломатических представительств и структур Европейского союза.

В качестве примера она привела опубликованный 27 июня – за месяц до беспорядков в Москве – финансовый отчет о грантовой поддержке Еврокомиссии, из которого следует, что грантополучателем является российская организация, имеющая тот же адрес, что и НКО, ранее признанная иностранным агентом. «Сумма гранта составляет 645 тысяч евро или 48 млн рублей. Представителей этой НКО мы наблюдали в активной фазе в рамках беспорядков в Москве», – заявила Людмила Бокова.

Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что США и их сторонники стараются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью провокаций, в протестных акциях в столице есть признаки внешнего вмешательства.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. После было возбуждено несколько уголовных дел.