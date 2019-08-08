США оказались главным источником DDOS-атак на Россию

Более половины DDOS-атак на органы власти России ведется с территории США, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее он также заявил, что США и их сторонники пытаются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью провокаций. По его словам, признаки внешнего вмешательства есть в протестных акциях в Москве.

В июне появилась информация о многолетних попытках США совершить кибератаки на объекты систем управления инфраструктуры в России. О таких попытках говорил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.