Машину с Атамбаевым не пустили в Бишкек его сторонники

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева преградили путь машине силовиков в Бишкек, в которой он находится после задержания, сообщили очевидцы.

«Его машину не пропустили, они резко развернулись, наверно, по объездной поедут», – передает слова очевидцев РИА «Новости».

Его везут в Бишкек в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой.

Ранее сообщалось, что Атамбаев сдался властям и был вывезен с территории своей резиденции. При задержании экс-президента в четверг четыре сотрудника силовых структур Киргизии получили огнестрельные ранения.

Перед этим силовикам удалось попасть на территорию его резиденции, сторонники Атамбаева пытались прорвать оцепление.

В среду спецназ Киргизии уже попытался задержать Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. Один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что сам открывал огонь.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в связи с последними событиями Атамбаев будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.