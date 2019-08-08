Парламент Киргизии отказался вводить режим ЧС

Парламент Киргизии не стал вводить режим чрезвычайного положения в стране в связи с беспорядками при попытке задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.

«Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В постановлении парламентарии рекомендуют правительству принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Киргизии, также предлагается пресечь незаконные действия со стороны «отдельных групп и граждан», оказать помощь всем пострадавшим в событиях в селе Кой-Таш Аламудунского района, в том числе семье погибшего сотрудника спецподразделения «Альфа».

Прокуратуре поручено обеспечить проведение объективного расследования и дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников по фактам захвата и удержания заложников, а также убийства сотрудника правоохранительных органов.

«Также генеральной прокуратуре поручено изучить законность и обоснованность действий должностных лиц правоохранительных органов по проведению задержания Атамбаева и дать правовую оценку в кратчайшие сроки», – говорится в постановлении.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, но штурм резиденции экс-главы республики провалился. Один сотрудник спецназа погиб, пострадали более 30 человек.

В четверг попытки арестовать Атамбаева продолжились, сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось прорваться на территорию его резиденции, однако сторонники экс-президента прорвались через кордон силовиков.