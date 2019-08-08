Психологи выделили плюсы и минусы удаленной работы

Удаленный режим работы может негативно сказаться на продуктивности сотрудника и на его карьерном росте, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее предложили министерству труда разрешить россиянам иногда работать удаленно. Такая потребность может быть обусловлена разными причинами и возникает довольно часто, считают в ОНФ.

«Среди минусов удаленной работы можно выделить отсутствие должного контроля. Кроме того, это не всегда благоприятно влияет на коллектив, потому что взаимодействие с сотрудниками сводится к минимуму, человек привыкает к одиночной работе», – рассказал Ключников.

По словам психолога, такой вариант подходит только людям с высокой самодисциплиной, тем, кто не слишком нуждается в общении. Людям с прагматичным подходом: сделал – забыл. В случае длительной работы, такой как секретарь на телефоне, это достаточно трудно.

«Людям может быть удобно работать удаленно, если они просто зарабатывают деньги без потребности в обратной связи или одобрении. Хотя, конечно, начальство такого человека меньше имеет в виду. Он выполняет работу и все. Поскольку функционально о нем помнят, но как личность он не присутствует, это плохо сказывается на карьере», – добавил психолог.

Психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова считает, что в удаленной работе больше плюсов, чем минусов, поскольку она может быть подспорьем и для повышения зарплаты.

«Удаленная работа – это хороший вариант в современных технических условиях. Кроме того, есть люди с ограниченными возможностями, есть ограниченные в вопросах переезда. На сегодняшний день никаких рисков я не вижу, а плюсы в том, что сам процесс дешевеет. Не арендуется помещение, не тратится электроэнергия. А значит появляется ресурс для повышения заработной платы», – считает психолог.