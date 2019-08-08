Зеленский встретился с патриархом Константинополя

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции.

«Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», – сообщило издание «Громадське».

Беседа проходила в резиденции патриарха в Фанаре, детали разговора пока не раскрываются.

Ранее в РПЦ Зеленского похвалили за то, что он не вмешивается в дела Церкви в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.