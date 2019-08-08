Сильное землетрясение произошло в Турции

На западе Турции в четверг произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Подземные толчки были зафиксированы в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров и в 49 километрах к востоку от города Денизли, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

О жертвах или разрушениях информации нет.

4 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане недалеко от границы с Таджикистаном. Ранее 2 августа мощные подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы у берегов индонезийского острова Суматра.