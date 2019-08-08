США выведут войска из зоны проведения военной операции Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы будут выведены с севера Сирии, где Турция собирается провести военную операцию, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе (восточнее реки Евфрат), президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои силы]. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев», – пояснил министр, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию канала NTV.

Ранее стало известно о планах Турции по вторжению на восток от Евфрата. В минувший четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

США призывали Турцию не проводить несогласованные военные операции в регионе.

Власти Сирии также подвергли критике планы Турции о войсковой операции.