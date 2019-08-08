Пушков указал на истинных авторов войны 08.08.08

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Грузия должна предъявлять претензии по поводу войны 2008 года не к России.

«11 лет назад – 8.08.2008 – [тогдашний президент Грузии Михаил] Саакашвили отдал приказ об обстреле Цхинвала из систем залпового огня и о начале военных действий против Южной Осетии. Дальнейшее известно», – написал Пушков в Twitter.

«Грузии надо предъявлять претензии не к России, а к Саакашвили и администрации [президента США Джорджа] Буша[-младшего]. Вот истинные авторы войны», – подчеркнул сенатор.

Накануне сообщалось, что Южная Осетия намерена признать события во время вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году геноцидом.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

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