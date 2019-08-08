Майк Тайсон признался в использовании детской мочи для прохождения допинг-тестов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон признался, что для прохождения допинг-тестов использовал мочу своих жены и детей.

«Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», – заявил спортсмен в интервью ESPN, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в присутствии допинг-офицеров он вынимал поддельный половой орган, после чего те отворачивались и не контролировали процесс сдачи теста.

53-летний боксер несколько лет был обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBC и IBF. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, отправив Тревора Бербика в нокаут уже во втором раунде. За свою спортивную карьеру Тайсон одержал 50 побед (44 – нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее появилась информация о раскрытии всемирного допингового заговора.