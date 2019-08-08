В пострадавшем от паводка Тулуне заложили фундамент первого дома

В пострадавшей от наводнения Иркутской области начали строительство новых жилых домов. Уже заложен фундамент первого здания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Микрорайон «Березовая роща» в Тулуне выбрали для строительства индивидуальных жилых домов. Здесь будут работать три строительные компании. Первый дом площадью 55 квадратных метров заложен», – передает телеканал «360» слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По его словам, строительство второго дома развернется на площади более 70 кв. метров. Всего планируется построить 2,5 тыс. частных домов по 15 соток.

«Этого с запасом хватит для того, чтобы переселить всех, кто потерял жилье во время наводнения», – заявил Левченко.

Многоэтажки построят в микрорайоне «Угольщиков», где уже начались работы. Левченко отметил, что после сдачи объектов население сможет сразу заехать в новое жилье.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и от которого сильнее всего пострадал Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Напомним, 4 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что начались подготовительные работы по строительству нового жилья для людей, пострадавших от паводка в Тулуне.

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