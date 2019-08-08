Зеленский попросил Турцию помочь восстановить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал турецкий бизнес инвестировать в украинские проекты, включая и восстановление инфраструктуры Донбасса.

«Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам на Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы на Украине. Давайте расти вместе», – цитируют Зеленского «Вести».

Он призвал турецких бизнесменов помочь Украине в восстановлении инфраструктуры в разрушенном Донбассе.

«Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», – сказал украинский лидер.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой выразил надежду на скорое окончание конфликта в Донбассе. Он также заявил, что Турция никогда не признавала и не признает включение Крыма в состав России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД