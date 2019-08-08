На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«Команде ученых Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade», – отмечается на сайте агентства.

Отмечается, что водку «АТОМИК» развели водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который по химическому составу схож с регионом Шампань во Франции.

В полученном продукте специалисты не обнаружили радиоактивного загрязнения. Концентрация радиации была в пределах нормы.

Также ученые планируют наладить производство водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения. Специальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое будет производить водку, намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле после того, как ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.