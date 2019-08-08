Беглов проинспектировал реконструкцию Лиговского путепровода

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Красносельского района города проверил, как проходит реконструкция Лиговского путепровода.

Сейчас на Лиговском путепроводе всего две полосы, по одной в каждую сторону, поэтому водители вынуждены стоять в пробках на данном участке, передает телеканал «Санкт-Петербург». В рамках реконструкции планируют организовать двустороннее движение, по три полосы в каждую сторону.

В сентябре прошлого года на объект зашел генеральный подрядчик ЗАО «Пилон», но уже в мае работы приостановили из-за проблем с финансированием.

Александр Беглов призвал строителей как можно скорее возобновить реконструкцию и пообещал помощь от городского правительства.

«Выводите рабочих. Нужно выдать до 15 числа все необходимые документы, будем вас поддерживать», – сказал градоначальник.

Проблемы с финансированием у компании-подрядчика начались относительно недавно. До этого в городе у строителей была хорошая репутация. Они возвели несколько значимых объектов, в том числе мост Бетанкура и Яхтенный.

Также Беглов посетил город Красное Село, передает spbdnevnik.ru.

В переулке Щуппа города, на участке 1,должна открыться поликлиника на 600 посещений в смену с отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением реабилитации и женской консультацией; ее очень ждут жители района, однако на данный момент здание не достроено.

Сдать его планировали еще в 2017 году, но из-за невыполнения обязательств подрядчиками, которые менялись друг за другом, здание до сих пор не введено в эксплуатацию.

Еще в декабре минувшего года Александр Беглов дал поручение компании «Капитал стройиндустрия» достроить взрослую поликлинику до конца года. Однако строители этого не сделали, сославшись на безответственных субподрядчиков.

Сейчас готовность здания составляет 75%.

«Жители ждут поликлинику уже 5 лет. Давайте отблагодарим их за терпение, благоустроим дорожки к поликлинике, организуем стоянку для машин. Нужно составить жесткий график работ по строительству, в ближайшее время он должен оказаться у меня на столе», – сказал Александр Беглов.

Он добавил, что здание взрослой поликлиники введут в эксплуатацию в июле 2020 года.