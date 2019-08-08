Россия и Венесуэла договорились о содействии на шельфе республики

Россия и Венесуэла подписали протокол о содействии работе Роснефти на двух газовых месторождениях на шельфе республики.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол подписан 10 июля. Им вносятся изменения в соглашение между Россией и Венесуэлой о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года.

«Стороны создают благоприятные и недискриминационные условия и оказывают содействие публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» и компании «Групо Роснефть, С.А.» в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской Республики Венесуэла...», – говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти.