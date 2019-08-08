Помпео: Россия взяла на заметку предупреждение о невмешательстве в выборы в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы США минимум трижды до 2016 года, об этом политик заявил в интервью западным СМИ.

Помпео в ходе интервью Bloomberg спросили, есть ли у него сомнения в том, что Россия вмешивалась в последние президентские выборы США, на что тот ответил отрицательно.

«А еще в одни до этих [выборов], и еще в одни и еще в одни. А также в те, которые проходили в 2018 году, люди забыли, что у нас были еще одни выборы с 2016 года», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что кроме России есть и другие страны, которые пытаются подорвать западную демократию.

Также Помпео сообщил, что якобы неоднократно говорил с президентом России Владимиром Путиным по поводу российского «вмешательства».

«И что он на это отвечал?» – спросил его ведущий.

«Приняли к сведению». Это дипломатический термин, означающий «я услышал тебя, брат», – ответил Помпео.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией, но заявил, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы «прямо сейчас». Трамп назвал «клоунами» тех, кто подогревает страх перед «российской угрозой».