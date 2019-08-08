Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Корабль ВМС Великобритании HMS Forth сопроводил в проливе Ла-Манш российский корвет «Василий Быков», плывший из Северного моря с празднования Дня Военно-морского флота России, пишут СМИ.

Как сообщает The Guardian, HMS Forth 31 июля направился проконтролировать ситуацию в Ла-Манше.

«Затем он встал, готовясь встретить корвет «Василий Быков», когда тот плыл из Северного моря после того, как принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге», – передает RT сообщение британских ВМС.

Капитан британского корабля лейтенант Сэмюэль Филдс признался, что «принятие этого дополнительного вызова», несмотря на высокую загрузку, заставило его гордиться экипажем судна.

Напомним, 27 июня патрульный корабль британского Королевского флота HMS Forth также сопроводил российский корвет «Василий Быков», проходящий через Ла-Манш.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД