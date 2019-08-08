СК сообщил о задержании волонтера штаба Соболь

Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин, ранее находившийся в розыске, задержан и доставлен в Следственный комитет, говорится в пресс-релизе ведомства.

В релизе указывается, что в СК был доставлен «подозреваемый Сергей Фомин, объявленный ранее в розыск по указанному уголовному делу». Он задержан, «ему будет предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков».

Установлено, что Фомин «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». В четверг следствие намерено просить суд о его заключении под стражу.

Напомним, Сергей Фомин сам сдался полиции. Он не признает свою вину.

При этом ранее он скрылся и был объявлен в розыск.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах – предположительно, Фомин.

Сообщалось, что от задержания он укрывался чужим ребенком.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. После было возбуждено несколько уголовных дел.