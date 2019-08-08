Во ФСИН рассказали о «куче нарушений» в «Крестах»

Проверка в петербургском СИЗО-1 (также известный как «Кресты-2»), проведенная после сообщений о пытках, выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, сообщил замглавы службы Валерий Максименко.

Максименко отметил, что в «Крестах» выявлена «куча нарушений» только за половину дня в среду и минувшую ночь. «Нарушения там сводятся к чему: в этой камере, и не только в этой, людей переводили, подсаживали. Подсаживали несудимых к судимым, что является нарушением законодательства», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом учеты переводов заключенных не велись, констатировал он. «Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было», – подчеркнул Максименко.

Замглавы ФСИН назвал «слабым оправданием» заявления сотрудников СИЗО о том, что нарушения связаны с недостаточным количеством сотрудников – там почти 50-процентная нехватка личного состава.

«На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники. Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую», – сообщил Максименко.

«Людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему – на воспитание, перевоспитание. Самое главное, что там был телефон. Установили, что он был с апреля. Тоже, видимо, предательство сотрудников, которые пронесли», – сказал замглавы службы, добавив, что сотрудники, как минимум, недобросовестно исполняли свои обязанности.

«Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», – уточнил Максименко, назвав ситуацию «совсем нелицеприятной». «Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много», – добавил Максименко.

По его словам, материалы, собранные сотрудниками центрального аппарата ФСИН, будут направлены в прокуратуру и следственные органы.

Максименко добавил, что сообщения об избиении заключенного пока не доказаны. «Тем более избитый гражданин никаких признательных показаний не давал. Мы пока не установили, чтобы были цели, чтобы этот заключенный себя оговорил или что-то подобное», – сказал он.

Между тем глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов сообщил, что член СПЧ Андрей Бабушкин посетит СИЗО-1 для проверки появившейся в СМИ информации о возможных пытках арестантов.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись с избиением заключенного СИЗО-1 Петербурга и Ленинградской области (новые «Кресты»). 8 августа в связи с этим изолятор посетит уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.