Симоньян посмеялась над явившимся в полицию с мамой волонтером Соболь

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала сообщение о том, что сборщик подписей штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин, фигурант дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля, пришел в отделение полиции с мамой.

«С мамой, май френдз, с мамой! Почему-то вспомнилось, как мою маму привезли забирать меня из полицейского участка в Париже. Мама сказала: «Ей вчера исполнилось пятнадцать, она отвечает за себя сама. Половина ее сестер в этом возрасте уже замужем!» – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Мамкин Рэмбо», – согласился с Симоньян историк и радиоведущий Армен Гаспарян.

Напомним, Фомин, ставший фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля, вернулся в российскую столицу и сдался полиции. В Следственном комитете сообщили, что волонтер штаба Соболь направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах – предположительно, Фомин. Сообщалось, что от задержания он укрывался чужим ребенком.