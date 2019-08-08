Суд в США постановил рассекретить документы дела о «вмешательстве России»

Американский суд согласился с требованием российской компании Concord Management and Consulting LLC, обвиняемой в сговоре против США, рассекретить ходатайства прокуратуры по данному делу.

В распоряжении, подписанном судьей Дабни Фридрих, говорится, что обвинение должно обнародовать ходатайства, которые ранее скрывались прокурорами под предлогом секретности. Наблюдатели отмечают, что секретные ходатайства офиса бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, скорее всего, были направлены на сокрытие того факта, что в деле нет никаких доказательств, а также имели целью оказать давление на судью, сообщает ФАН.

Издание отмечает, что сторона обвинения неоднократно подавала в адрес судьи множество документов, содержание и даже количество которых оставалось неизвестным стороне защиты. Наблюдатели рассматривали подобные действия как форму давления на судопроизводство, а также как возможные признаки фальсификации дела. В итоге судья Дабни Фридрих постановила рассекретить все эти документы, несмотря на заявления прокуратуры по поводу их якобы секретности.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за два года расследования так называемого «российского вмешательства» так и не предоставил каких-либо убедительных обвинений по делу Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом Мюллер не раз анонсировал некие сенсационные материалы по этому делу.

Компания Concord Management направила иск с требованием привлечь его к ответственности за нарушения закона. Вскоре после этого чиновник оставил свой пост и ушел из министерства юстиции США.