Депутатов Рады вызывали на допрос по делу о назначении Гройсмана премьером Украины

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допросы депутатов Верховной рады по делу о возможном незаконном представлении на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром страны.

Об этом сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях», выходящей на телеканале «UA: Первый», передает РИА «Новости».

По их словам, «депутатов Верховной рады восьмого созыва вызывают на допросы в Государственное бюро расследований из-за обращения (депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь») Нестора Шуфрича и Василия Нимченко по поводу «захвата власти на Украине».

И.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко сообщил «Схемам», что ведомство проверяет возможное совершение уголовных преступлений чиновниками в ходе представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в украинском парламенте.

Отмечается, что речь идет о части статьи «Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти» и «Совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения».

Ранее сообщалось, что работой Гройсмана довольны 19% украинцев, а недовольны – 76%.

В конце мая Верховная рада не приняла отставку Гройсмана. Сам он заявлял, что намерен остаться премьером после досрочных выборов в парламент Украины.