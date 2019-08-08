Осужденный в России украинский журналист согласился отбывать наказание на родине

Украинец Роман Сущенко, ранее осужденный в России за шпионаж, согласился отбывать наказание на родине, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Во время общения с Романом Сущенко ... личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания на Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа», – передает RT слова Фейгина.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, он является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Напомним, 4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

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