Названа возможная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса мог заснуть за рулем перед столкновением с внедорожником под Новороссийском, заявил источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Есть предварительная информация, что водитель автобуса заснул. По обстоятельствам ДТП, он догнал Touareg... Они оба двигались в попутном направлении... И после въезда в Touareg он улетел уже в обрыв», – передает РИА «Новости» слова источника.

Тем временем СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

Напомним, и автобус, и Volkswagen после столкновения упали с обрыва. В Volkswagen Touareg погибли три человека, двое из них – дети. Пассажиров автобуса удалось спасти. После аварии были госпитализированы 44 человека.