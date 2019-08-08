Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 19 копеек – до 65,14 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 73,01 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 57,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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