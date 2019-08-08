Власти Киргизии обвинили Атамбаева в использовании женщин и детей в качестве живого щита

Сторонники экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в качестве живого щита при штурме использовали женщин и детей, сообщили в Госкомитете Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали женщин и детей», – передает сообщение ГКНБ РИА «Новости».

Спецслужбы Киргизии заявили, что в ходе спецоперации бойцы спецназа применяли только резиновые пули и спецсредства, а сторонники Атамбаева открывали огонь боевыми патронами.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью», – добавили в ведомстве.

В свою очередь, по информации Минздрава, состояние спецназовцев оценивается как средней тяжести. «Врачами оказана помощь шести сотрудникам силовых структур, которые удерживаются на данный момент в Кой-Таше. Их состояние оценивается как средней тяжести», – заявили в Минздраве.

По данным медиков, у бойцов различные травмы. Двоим предварительно выставлен диагноз пулевое ранение икроножной мышцы и бедра, остальные четверо с ушибами, рваными и резаными ранами различных частей тела.

«В Кой-Таше дежурят бригады врачей Центра общеврачебной практики села Арашан. За медицинской помощью из числа местных жителей обратились 21 человек с различными ранами, от госпитализации они отказались», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Атамбаев пообещал отпустить захваченных в плен спецназовцев.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В заложниках остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию». Сторонники Атамбаева намерены в четверг оправиться на митинг в Бишкеке с требованием отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.