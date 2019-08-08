Познер: Трамп – расист

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал заявления представителей Демократической партии о том, что массовая стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне спровоцирована риторикой президента США Дональда Трампа.

«Знаете, будучи не в Америке, об этом судить не так-то просто, потому что очень важна атмосфера. Но у меня есть такое ощущение, что на самом деле Трамп – расист и он, конечно, играет на публику, скажем, наименее образованную, наиболее темную, наиболее имеющую предрассудки. И в этом смысле, я думаю, он играет негативную роль и действительно в какой-то степени возбуждает, что ли, чувства белого превосходства – и вот это приводит к таким результатам», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Но и тут я все-таки хотел бы сказать следующее: то, что произошло в Эль-Пасо и в Дейтоне, на мой взгляд, не имеет отношение к расизму, а имеет отношение к совершенно другим вещам. Расизм был в Америке и был очень сильным, но не будем забывать, что Барака Обаму избрали президентом в свое время, и это говорит о том, насколько все-таки Америка ушла от расизма. Хотя, конечно, еще остаются такие люди», – отметил Познер.

«В данном случае речь идет о приезжающих в Америку из Латинской Америки и не только, но в основном о большом количестве людей, которые могут «отнять» работу и отнимают ее у так называемых настоящих американцев. И мне представляется, что вот это страшное проявление насилия – это, в какой-то степени, выражение отчаяния, помноженное на ненависть к тем, кто «приходит в мою страну, чтобы отнять у меня то, что у меня есть», – пояснил Познер.

Напомним, в США в минувшие выходные произошло несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в торговом центре в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек, еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день порядка семи человек пострадали при стрельбе в парке Чикаго.