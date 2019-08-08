Познер: Трамп – расист

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8 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Американцы ненавидят одного из лучших своих президентов

Никсон избавил Америку от страха ядерной войны, но ему не простили какую-то шляпуФото: AP/ТАСС
Ровно 45 лет назад Ричард Никсон добровольно ушел в отставку, став первым и пока что единственным президентом США с такой деталью в трудовой биографии. С тех пор массмедиа, когда всерьез, а когда шутя, превратили его в монстра и сосредоточение человеческих пороков. Но почему, ведь речь идет об одном из наиболее успешных лидеров за всю историю страны? Ответ удивит многих. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Супермаркеты поймали нас в сети

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Магнит». Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Подробности...

Кровь, пот и слёзы Кашмира

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...
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Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
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              Познер: Трамп – расист

                 8 августа 2019, 09:34
              Фото: Anton Belitsky/Russian Look/
              Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Телеведущий Владимир Познер прокомментировал заявления представителей Демократической партии о том, что массовая стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне спровоцирована риторикой президента США Дональда Трампа.

              «Знаете, будучи не в Америке, об этом судить не так-то просто, потому что очень важна атмосфера. Но у меня есть такое ощущение, что на самом деле Трамп – расист и он, конечно, играет на публику, скажем, наименее образованную, наиболее темную, наиболее имеющую предрассудки. И в этом смысле, я думаю, он играет негативную роль и действительно в какой-то степени возбуждает, что ли, чувства белого превосходства – и вот это приводит к таким результатам», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

              «Но и тут я все-таки хотел бы сказать следующее: то, что произошло в Эль-Пасо и в Дейтоне, на мой взгляд, не имеет отношение к расизму, а имеет отношение к совершенно другим вещам. Расизм был в Америке и был очень сильным, но не будем забывать, что Барака Обаму избрали президентом в свое время, и это говорит о том, насколько все-таки Америка ушла от расизма. Хотя, конечно, еще остаются такие люди», – отметил Познер.

              «В данном случае речь идет о приезжающих в Америку из Латинской Америки и не только, но в основном о большом количестве людей, которые могут «отнять» работу и отнимают ее у так называемых настоящих американцев. И мне представляется, что вот это страшное проявление насилия – это, в какой-то степени, выражение отчаяния, помноженное на ненависть к тем, кто «приходит в мою страну, чтобы отнять у меня то, что у меня есть», – пояснил Познер.

              Напомним, в США в минувшие выходные произошло несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в торговом центре в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек, еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день порядка семи человек пострадали при стрельбе в парке Чикаго.


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