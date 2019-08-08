Глава Киргизии раскритиковал Атамбаева за сопротивление при задержании

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо попрал конституцию и законы, когда пытался оказать сопротивление при задержании, заявил действующий глава республики Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности страны.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», – приводит его слова РИА «Новости».

Жээнбеков добавил, что Киргизия является правовым государством, долгом которого является обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава республики заявил о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране и призвал совбез республики принять безотлагательные меры, сообщили в пресс-службе Жээнбекова.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали более 30 человек.

Экс-генпрокурор КиргизииАзимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию».