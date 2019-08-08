На Западном берегу Иордана нашли труп израильского солдата

Тело израильского солдата с ножевыми ранениями нашли в четверг на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

«Сегодня рано утром тело солдата с колотыми ранами было обнаружено близ населенного пункта к северу от Хеврона (крупный город на Западном берегу – прим. ВЗГЛЯД). Солдат был учащимся иешивы (еврейское религиозное училище - прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС заявление пресс-службы.

Там отметили также, что военные Армии обороны Израила и сотрудники Службы общей безопасности при поддержке полиции прочесывают местность.

Напомним, ранее в результате атаки боевиков террористической группировки «Хезболла» погибли двое солдат израильской армии.

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