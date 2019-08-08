В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» России на Запад

В Финляндии опубликован доклад министерства обороны, подготовленный совместно с МВД и МИД страны, в котором утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.

Целью доклада «Россия силы» заявлено повышение информированности о российском государстве и улучшение его понимания. В документе при этом в первую очередь утверждается, что Москва якобы «продемонстрировала презрение» к основанному на правилах международному порядку и безопасности. Авторы доклада считают, что Россия создает нестабильность, стремясь получить статус «всемирно признанной великой державы», сообщает RT.

Кроме того, в документе говорится, что Москва якобы пытается оказать политическое влияние на Хельсинки. В финских ведомствах отмечают, что через дипломатические и другие каналы Россия старается донести, что они с Финляндией являются хорошими соседями. При этом авторы доклада считают такие сигналы «инструментом давления» и призывают «учитывать российские интересы».

В документе сказано, что Россия «самыми разными способами стремится к влиянию на общественный дискурс и процесс принятия решений в Финляндии». Хельсинки призывают быть готовым к «противодействию гибридным операциям по влиянию на общественность, а также широкому спектру иных угроз в сфере безопасности».

Авторы доклада указывают также, что «гибридное влияние» России на Запад – это систематическое явление. Для подобных «операций», пишут они, у Москвы есть профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус по всему миру. Кроме того, в финских ведомствах утверждают, что Россия якобы пользуется «зависимостью государств от российских энергетических ресурсов». Москву подозревают также в применении кибератак, ведении «электронной войны» и оказании «информационно-психологического воздействия».

При этом подчеркивается, что активное участие Хельсинки в западных оборонительных проектах якобы может привести к «усилению давления» со стороны Кремля.

Напомним, Финляндия не входит в НАТО, но является его партнером и участвует в совместных мероприятиях с блоком. Так, в июне в Балтийском море прошли учения альянса Baltops 2019, в которых были задействованы финские корабли и авиация. А в прошлом году во время маневров была использована сухопутная техника.

Летом в Евросоюзе провели военные игры, направленные, как заявлялось, на подготовку к российским и китайским кибератакам.

Москва не раз опровергала голословные обвинения в причастности Москвы к хакерским атакам, а также любым другим методам «гибридной войны».