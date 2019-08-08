Немцы должны благодарить русских за объединение Германии и предотвращение множественных убийств, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики.

Так, он прокомментировал слова о жителях Восточной Германии, которые выступают против антироссийских санкций, в то время как западная часть страны такую идею поддерживает на 30%, передает РИА «Новости».

По его словам, у Германии есть несколько поводов поблагодарить Россию и сблизиться с ней. Он отметил, что объединение Германии «не произошло бы без русских».

«Бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи (депутат бундестага от Левой партии). Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России», – отметил Кубики.

По словам парламентария, «за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских» и подчеркнул, что Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом через диалог.

«В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, <...> они понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», – уточнил он.

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel написало, что многим из жителей бывшей ГДР сложно представить Крым не в составе России.

В начале июля сообщалось, что большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России.

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер ранее выступал за отказ от санкций против России.