В Крыму оценили «заклинание» Зеленского о возвращении Крыма

Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с заклинанием, не имеющим отношения к реальности.

«Все это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире. Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они все время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда. Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного восстановления и развития сейчас», – передает РИА «Новости» слова Цекова.

Он добавил, что на Украине не хотят слышать голос крымчан, поскольку боятся получить неудобные для себя ответы.

«Киевские власти не хотят слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ – Крым законная часть России. Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины», – сказал сенатор.

Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Турцию заявил, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины и пообещал, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны.

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