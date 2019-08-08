Началось заседание совбеза Киргизии по ситуации вокруг Атамбаева

Совет безопасности Киргизии собрался в четверг для обсуждения ситуации вокруг попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе президента страны.

«Под председательством президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание совета безопасности КР. На повестке дня заседания, которое проходит без участия прессы, рассматривается вопрос «Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Тем временем группа депутатов парламента Киргизии начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Жогорку Кенеша (Верховного совета), передает ТАСС.

Парламентарии планируют собраться, чтобы обсудить ситуацию в Кой-Таше.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту столкновений у резиденции бывшего президента страны.

«Сторонниками экс-президента было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию были организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) УК», – заявили в генпрокуратуре.

Там уточнили, что в результате столкновений с различными телесными повреждениями в больницы были госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один сотрудник ГКНБ скончался от огнестрельного ранения.

«Собранные материалы, также зарегистрированы в ЕРПП по признакам статей 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК Кыргызской республики. Кроме этого, 08.08.2019 года по факту захвата сотрудников ГКНБ Кыргызской республики в качестве заложников сторонниками А. Атамбаева, материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам статьи 244 (захват заложников)», – добавили в генпрокуратуре.

Тем временем погранслужба Киргизии приняла дополнительные меры безопасности в связи с обострением ситуации в стране.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.

Напомним, в среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сведения о его задержании были опровергнуты. Сообщалось, что сторонники экс-президента применяли боевое оружие. В больницы попали 15 человек. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.