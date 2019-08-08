После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После падения с обрыва Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai госпитализированы 44 человека, сообщает минздрав Краснодарского края.

Экстренно прооперированы 13 человек, троих перевели в НИИ-ККБ1, отправив в Краснодар, передает РИА «Новости».

Городские власти сообщили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, автобус и легковой автомобиль после столкновения упали с обрыва. В Volkswagen Touareg погибли три человека, двое из них – дети. Пассажиров автобуса заблокировало, но всех их удалось спасти.