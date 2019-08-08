Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, дождь с грозой, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 23–25 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 14 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 8 августа объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 21–26 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.