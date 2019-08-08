Массовая драка с поножовщиной в Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной, сообщают СМИ.

Конфликт между пассажирами двух машин произошел у моста Александра Невского примерно в 20.20. Из каждого автомобиля вышло по четыре человека, которые сперва, видимо, разговаривали, а после перешли к драке, пишет 78.ru.

Через некоторое время рядом остановилась еще одна машина.

После драки «с проникающим ранением» госпитализирован «30-летний иностранец».

Полиция ищет остальных участников конфликта.

Напомним, 6 августа в Москве произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной, которая также попала на видео.