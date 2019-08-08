Взятые в заложники спецназовцы остались у сторонников Атамбаева

Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов и представители экс-президента страны Алмазбека Атамбаева обсудили судьбу спецназовцев, которых захватили сторонники бывшего главы государства.

Спецназовцев госкомитета нацбезопасности Киргизии обещали отпустить утром, передает РИА «Новости».

Telegram-канале «Короче» опубликовал видеозапись захвата спецназовцев.

На видео двое силовиков сидят на диване. Их окружили сторонники экс-президента страны. Несколько человек сдерживают остальных, призывая не причинять вреда спецназовцам, передает Sputnik.

Напомним, Атамбаев был лишен неприкосновенности и подозревается в узурпации власти. В среду его попытались задержать, но сторонники президента отбились от правоохранителей. При этом один из спецназовцев погиб, а глава областной милиции впал в кому.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год.