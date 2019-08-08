Милиция открыла дорогу к резиденции Атамбаева

Опубликована видеозапись того, как милиция покидает Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщают информационные агентства.

В 2–3 км от резиденции находился кордон, через который людей не пропускали к резиденции.

Теперь дорога открыта, передает Sputnik.

Правоохранители погрузились в автобусы и направились в сторону Бишкека.