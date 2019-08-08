Силовики ушли от резиденции Атамбаева

Силовики покинули село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили в его штабе.

При этом в штабе заявили, что ситуация «остается напряженной», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о провалившейся попытке задержать бывшего президента Киргизии.

Атамбаев подоревается в нескольких преступлениях, включая узурпацию власти. Он руководил страной с 2011 по 2017 год, но в 2019 году его лишили неприкосновенности, как и статуса экс-главы государства.