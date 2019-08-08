Кандидат в депутаты Мосгордумы рассказал о сложностях при сборе подписей

«Поскольку я впервые собирал подписи, то не обошлось без накладок. Но в итоге после всех проверок и уточнений я зарегистрировался с превышением нижней планки сбора подписей всего на восемь голосов – шли, по сути, по лезвию бритвы», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат-самовыдвиженец в Мосгордуму Михаил Меньшиков.

Для самовыдвиженца Михаила Меньшикова, который избирается в Мосгордуму от 42 округа (районы Дорогомилово, Раменки и Фили-Давыдково), это уже вторая подобная кампания. Но в 2014 году он шел по спискам партии «Яблоко» и поэтому был избавлен от обязанности собирать подписи.

«А сейчас подписи пришлось собирать. Одним из сборщиков-волонтеров оказался член избирательной комиссии. Правда, из другого округа, но он не имел права участвовать в сборе подписей. Я опрашивал всех, имеет ли кто-то ограничения по сбору подписей, но документы у волонтеров обычно не спрашивают, верят на слово. Вот такая накладка была», – рассказал собеседник.

Он напомнил, что согласно избирательному законодательству для регистрации можно подать не больше определенного числа подписей. «Но у меня было собрано чуть больше. Также мы проводили внутри себя браковку, и какое-то количество подписей оставалось в резерве. Эти восемь голосов дали мне некий запас, иначе я не был бы зарегистрирован», – пояснил Меньшиков.

По его словам, для сбора подписей было открыто несколько точек в городе, но основной источник – поквартирный обход. «Я и сам в этом участвовал. Люди настороженно открывают двери и дают номера своих паспортов. Но поскольку я муниципальный депутат, то меня многие знают. Я ходил вместе со сборщиками, чтобы облегчить им сбор подписей», – пояснил политик.

Он отметил, что проблемы со сбором подписей в основном возникли у тех муниципальных депутатов, которые впервые избрались в 2017 году. «Я депутатом являюсь уже седьмой год, это дает преимущества в плане узнаваемости. В моем районе за эти семь лет прошло много интересного. Это были и публичные слушания по межеванию кварталов, у нас были масштабные проекты, было много массовых мероприятий. Конечно, у меня было больше узнаваемости, чем у депутатов, которые недавно появились», – отметил Меньшиков.

В случае своего избрания в Мосгордуму политик планирует заниматься теми же вопросами, что и в муниципалитете, но уже в масштабах столицы. Прежде всего это ценообразование в системе ЖКХ, вопросы земельно-правовых отношений и вопросы градостроительной политики, в частности, точечной застройки.

«Это ключевые вопросы, которые меня интересуют, потому что на их основе зародились друге проблемы: транспортные и экологические. Изберут ли меня или не изберут, я останусь муниципальным депутатом. Я являюсь уполномоченным по капитальному ремонту. У меня текущей работы более чем достаточно, просто возможности в Мосгордуме таковы, что они позволяют решать больше вопросов», – подытожил Михаил Меньшиков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России». Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партии Роста».