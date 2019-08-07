Последняя песня Токарева оказалась посвящена Кадырову

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что российский и американский певец Вилли Токарев перед смертью посвятил песню главе республики Рамзану Кадырову.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце», – написал чиновник в своем Instagram.

Умаров добавил, что не является фанатом творчества Токарева, но музыкант, по его мнению, был оптимистом и верил в себя и свое дело.

«Хорошо помню, как мы, совсем еще юные, украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить», – пояснил министр.

Напомним, 4 августа российский певец, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Смерть артиста подтвердил его сын Артем.