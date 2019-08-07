Беглов рассказал петербуржцам об оснащении нового детского сада

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообщался с жителями района Колпино и сообщил им, что в новом детском саду, который возводится на Понтонной улице, будет бассейн, спортзал и детские площадки.

Временно исполняющий губернатора Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Колпинский район рассказал местным жителям о новом детском садике, сообщают «Невские новости».

Беглов встретился с местными жителями около садика на Понтонной улице. Петербуржцы рассказали, что очень ждут открытия детского сада и спросили, что же там за дверями.

«Когда закончатся основные строительные работы, надо будет провести экскурсию. Там будет бассейн. Мы приняли решение, что все строящиеся детсады и школы должны быть с бассейном. Это дорого, но лучше один раз сделать для детишек, которые живут в морской столице – пусть учатся плавать. Также там большой концертный зал, спортзал, хорошие группы, детские площадки. Будет очень красиво», – сообщил врио губернатора.

Также глава города посетил путепровод на Оборонной улице, передает Spbdnevnik.ru.

Этот объект имеет важное значение для транспортной инфраструктуры Северной столицы. Открытие рабочего движения позволит снять нагрузку с объектов улично-дорожной сети и вывести большегрузный транспорт из Колпино. Там появится мост через Ижорский пруд и путепровод через железнодорожные пути Московского направления.

На данный момент путепровод готов на 85%. Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой» пообещал Александру Беглову открыть рабочее движение на участке уже к концу этого года, ориентировочно – 25 декабря. Полностью завершить строительство планируют в 2020 году.

Строительная длина объекта составляет 4,7 километра, длина путепровода через ж/д пути Московского направления – 334 метра; количество полос движения – 4.